Theaterverein holte Jubiläum nun nach

Werbung

Eigentlich hätte der Theaterverein Kirchberg bereits im Jahr 2020 sein 100-jähriges Bestehen feiern wollen. Doch das Jubiläum fiel Corona zum Opfer. Erst heuer konnte das Ensemble um Obmann Erwin Mantler den Geburtstag des Vereins gebührend begehen.

Die Komödie „Ein Käfig voller Narren“ von Jean Poiret ging in der Wagramhalle über die Bühne. Das 100-jährige Bestehen wurde übrigens nach jeder Vorstellung mit den Besuchern gefeiert – mit Weinen und Brötchen.

Zum 100-jährigen Bestehen des Vereins wurde zudem eine Festschrift aufgelegt, wobei die zum 90-jährigen Bestand erschienene Broschüre um die letzten zehn Jahre ergänzt und überarbeitet wurde.

Ein Blick auf die Besetzungsliste versprach schon im Vorfeld der Theatertage auch diesmal schauspielerische Glanzleistungen: Wilfried Becker, Erwin Mantler, Egmont Vogel, Hannes Bauer, Almut Becker und Franz Delapina, um nur einige zu nennen (gesamte Darstellerliste siehe Infobox).

Tatsächlich löste das diesmal Gebotene berechtigterweise wahre Beifallsstürme bei den fünf Vorstellungen aus. Was das Ensemble unter der Regie von Sabine und Franz Delapina zeigte, war schauspielerische Leistung in Reinkultur und steht einer Profitruppe in keinster Weise nach.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.