Walter Maringer: Künstler auf Spurensuche

Werbung

NÖN: Am 22. April wird in der Galerie AugenBlick am Kirchberger Marktplatz die Ausstellung „Spurensuche“ eröffnet. Was ist der Anlass für diese umfangreiche Präsentation?

Walter Maringer: Nachdem ich heuer meinen 70. Geburtstag feiere, wollte ich gerne eine Ausstellung gestalten, zu der sich wirklich jeder Interessierte eingeladen fühlen soll. Meinen Geburtstag habe ich am 24. Dezember, das wäre für eine Ausstellung ein eher schwieriges Datum.

Ihr großes Motto ist seit langer Zeit „Spurensuche“. Was bedeutet das eigentlich für sie als Künstler?

Anfangs habe ich mich viel mit der Darstellung von Bäumen befasst, bin erst später zur Person als Motiv gekommen. Mir sind Mensch und Emotion wichtig, denn Kunst ist keine beliebige Kunst, sonst wäre es keine Kunst. Und vor allem muss meine Kunst auch nicht jedem gefallen. Meine Menschen sind nur schemenhaft dargestellt.

In welcher Technik arbeiten Sie vorwiegend?

In den letzten Jahren habe ich immer mit Kasein-Tempera gearbeitet. Das wird schichtweise aufgetragen und verschafft eine gewisse Tiefenwirkung. An manchen Bildern arbeite ich auch ein bis zwei Jahre. Manchmal übermale ich auch fertige Bilder, um eine besondere Wirkung zu erzielen.

Dem Motto „Spurensuche“ wollen Sie in ihrem künstlerischen Schaffen treu bleiben?

Die Spurensuche ist bei mir noch lange nicht ausgereizt. Mein künstlerisches Schaffen widme ich dem Verborgenen, nicht dem Verschwundenen und stelle es dem Offensichtlichen und Notwendigen gegenüber. Ich gehe jetzt auch immer mehr ins Konkrete, als eine Harmonie der Gegensätze, nicht aber ins Porträt. Dazu fehlt mir die Geduld, ich bin in meiner Arbeit zu schnell. Die Farbe muss fließen, weshalb ich auch meine Leinwand am Boden auflege.

Die Spurensuche ist bei mir noch lange nicht ausgereizt. Mein künstlerisches Schaffen widme ich dem Verborgenen, nicht dem Verschwundenen und stelle es dem Offensichtlichen und Notwendigen gegenüber

Wie und wann arbeiten Sie am liebsten?

Eigentlich nur bei Sonnenschein, keinesfalls aber an trüben Tagen. Ich und alle Menschen um mich müssen zufrieden sein. Dazu höre ich klassische Musik, oft auch ukrainische Chormusik.

Sie hatten und haben doch auch Kontakt zur polnischen Kunstszene?

Anfang der 1990er Jahre hatte ich eine Ausstellung in Miechow in der Näghe von Krakau und habe jahrelang immer wieder in Polen gemalt, mit polnischen und ukrainischen Künstlern.

Wie hat ihre künstlerische Laufbahn begonnen?

Als Junglehrer, so um die 30 Jahre, habe ich Malkurse in der Volkshochschule Tulln besucht, gemeinsam mit dem Kirchberger Künstler Ernst Vogel. Meine künstlerische Tätigkeit ist allerdings etwas in den Hintergrund getreten, als ich knapp 40 Jahre alt war und meine Gattin Aurelia mit 37 Jahren verstorben ist. Damals war ich Alleinerzieher mit meinen beiden Söhnen Johannes und Georg.

Wohin geht der künstlerische Weg des Walter Maringer?

Ich bleibe wohl der Suchende und sehe meine Ausstellung am 22. April in Kirchberg in der Galerie AugenBlick nicht als Retrospektive. Allerdings kann meine Spurensuche auch eine andere Richtung nehmen. Derzeit sind es Personen und Emotionen der Personen, die ich darstelle. Konkret und nicht konkret, das stellt eigentlich eine Kippe dar. Aber ich gehe konsequent meinen Weg weiter.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.