Irish Jumpers international erfolgreich

Nach zwei Coronamaßnahmen-bedingt harten Jahren war der Irische Tanzsportverein erstmals wieder bei einem Wettbewerb vertreten. Die fleißigen Tänzer, die auch während der Lockdowns fleißig online weiter getanzt und geübt haben, wurden nun endlich für ihren Fleiß belohnt.

Sieben Vereinsmitglieder nahmen am Bewerb in Bratislava teil und das mit Erfolg: Insgesamt wurden elf Pokale ertanzt, sechs Tänzerinnen sind ins nächste Level aufgestiegen und Europameister Felix Andel (13 Jahre, Wien) hat all seine Tänze gewonnen - großartige Voraussetzungen für die Irish Dance Weltmeisterschaft.

Marie Böhm (7 Jahre, Kirchberg) und Elena Koller-Direder (7 Jahre, Gösing), die jüngsten Nachwuchstalente, haben erstmals an einem Wettbewerb teilgenommen und gleich einen Pokal ergattert. Mit dabei beim Bewerb waren auch Theresa Geschossmann (Grunddorf), Saskia Reitgruber (Rohrendorf), Pia Bauer (Haitzendorf) und Lea Walter (Sachsendorf). Felix Andel wird an der 50. Irish Dance Weltmeisterschaft am 10. April in Belfast teilnehmen.

