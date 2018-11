Bernhard Schröder, Geschäftsführer der Tourismusorganisation Donau Niederösterreich, blickte vor Touristikern, die zum Teil auch aus anderen Regionen zum Gesprächsabend im Weritas angereist waren, nicht ohne Stolz auf eine erfolgreiche Saison zurück: „Für die Region konnten wieder zahlreiche Projekte umgesetzt werden“, berichtete Schröder.

So verzeichneten etwa die „Privatgartentage“ in der Gartenregion Tulln eine Verdoppelung der Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr und waren mit 4.500 Gästen an zwei Wochenenden im Juni ein voller Erfolg. Heuer hatten 20 Privatgärten im Rahmen der Green Art ihre Pforten geöffnet.

„Für die Region konnten wieder zahlreiche Projekte umgesetzt werden“

In der Region Wagram fanden Betriebsbesuche und Coachings statt, um Tourismusbetriebe für die zunehmende Digitalisierung und den bevorstehenden demografischen Wandel fit zu machen. Vorgestellt wurde ein Onlinebuchungssystem, das Zimmervermietern einen optimalen Auftritt im Internet verschaffen und somit zu einer Steigerung der Buchungen verhelfen soll.

Bei den Nächtigungen gab es heuer in der Region Wagram ein Plus von 10,3 Prozent, das ist ein Zuwachs von beinahe 997 Nächtigungen von Jänner bis August auf nunmehr 10.664.

In der Region Tullner Donauraum nächtigten im gleichen Zeitraum gar 19,7 Prozent mehr, insgesamt waren es 46.266. Für die Zukunft setzt man auf intensivere Positionierung. Schwerpunkte: Radtourismus, Natur, Römer, Kulinarik, Gärten, Schiele und Pleyel.