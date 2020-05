Eigentlich hätte die Wagram Trophy sowie in den vergangenen Jahren im Rahmen von „Ab Hof“ an die erfolgreichen Winzer der Region Wagram vergeben werden sollen. Doch heuer ist alles anders: Die Siegerverkündung erfolgte per Livestream auf Facebook.

Weinkönigin Diana als Glücksbotin

Als prominente Glücksbotin hatte Norbert Greil, Obmann der Weinstraße Wagram, die amtierende NÖ Weinkönigin Diana Müller eingeladen.

Im Seminarraum der Gebietsvinothek Weritas streamte das Team von „7reasons“ die Gewinner in den neun Kategorien. Gleich drei Kategoriesieger kommen diesmal aus der Weinbaugemeinde Großriedenthal. (Siehe Siegerliste unten).

„Die Freunde des Wagramer Weines sind jetzt über die Gewinner der diesjährigen Wagram Trophy bestens informiert“, so Weinstraßenobmann Greil. „Wir hoffen, dass in nächster Zeit viele interessierte Weinfreaks in die Region Wagram kommen, um die Weine in den Winzerhöfen und Kellern zu verkosten - natürlich unter Einhaltung der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen.“