Über die Bluttat an einer 32-Jährigen in Tulln am Montag vergangener Woche hat die NÖN ausführlich berichtet. Betroffenheit über das Verbrechen herrscht auch beim Verein „Neustart“.

„Der beschuldigte Ehemann ist eineinhalb Jahre kontinuierlich und bis zuletzt betreut worden“, so der Sprecher des Vereins Andreas Zembaty. Den letzten Kontakt mit der Familie hat es vor knapp zwei Wochen gegeben. Zembaty bestätigt auch, dass mangelnde Sprachkenntnisse ein Grund gewesen seien, warum der 36-Jährige nur sporadisch am Anti-Gewalt-Training teilgenommen habe.

Der Mazedonier war laut Staatsanwaltschaft St. Pölten 2017 wegen fortgesetzter Gewaltausübung verurteilt worden. Der „Neustart“-Sprecher sagt zudem, dass es auch eine Weisung zu Psychotherapie gegeben habe. Dem sei der Mann trotz eines eingesetzten mehrsprachigen Psychotherapeuten ebenfalls nur sporadisch nachgekommen.

Mit dem Mazedonier hat es laut Zembaty durchschnittlich „zwei bis 2,5“ Kontakte persönlich pro Monat gegeben. Die Betreuungsdichte sei demnach sehr hoch gewesen. „Wir sind wirklich - insbesondere die Kollegen in Niederösterreich - sehr betroffen“, betont der „Neustart“-Sprecher.

Der 32-jährigen Frau wurden zehn Stiche in den Oberkörper und Brustbereich und ein weiterer Stich in den Kopf zugefügt. Zumindest einer sei letal gewesen, teilte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten gegenüber der APA mit. Es handle sich allerdings um das vorläufige Obduktionsergebnis heißt es seitens der Staatsanwaltschaft.

Angehörige der Mazedonischen Familie des Mordopfers sind seit vielen Jahren in der Marktgemeinde Kirchberg wohnhaft. Die beiden Buben der ermordeten Frau besuchten den örtlichen Kindergarten, gehen jetzt in die Volksschule. Der jüngere der Beiden ist im örtlichen Fußballverein sportlich aktiv. „Die Kinder sind derzeit bei nahen Verwandten untergebracht und werden von unseren Sozialarbeitern betreut und begleitet“, heißt es seitens der Bezirkshauptmannschaft Tulln.

Bürgermeister Wolfgang Benedikt kennt die Familie. Die so tragisch ums Leben gekommene Frau war eine Zeit lang als Aushilfskraft für die Wagramhalle bei der Gemeinde angestellt“, so der Gemeindechef. Später habe sie in der Gebietsvinothek Weritas gearbeitet.

Familie ist in Kirchberg seit Jahren integriert

Bürgermeister Benedikt: „Die Eltern des Mordopfers und auch andere Angehörige sind seit vielen Jahren in unserer Gemeinde und gut integriert.“

Bekannte der Familie wollen wissen, dass der mutmaßliche Täter offenbar spielsüchtig war und seine Sucht in den „Spielhöllen“ der näheren und weiteren Umgebung Kirchbergs ausgelebt hat.

Die Frau war an jenem verhängnisvollen Montag mit ihrem sechsjährigen Sohn deshalb nach Tulln gefahren, weil er montags im Klinikum eine Behandlung nach seiner schweren Erkrankung erhält. Währenddessen wollte seine Mutter Einkäufe erledigen und fuhr kurz vom Krankenhaus weg. Eine Fahrt, von der sie nicht mehr wiederkehren sollte.