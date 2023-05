Erzählcafé mit Bischof Schwarz in der Bücherei Sitzenberg-Reidling

Ursula Liebmann, die Leiterin der öffentlichen Bücherei Sitzenberg-Reidling, konnte beim ersten Erzählcafé Diözesanbischof Alois Schwarz, Generalvikar Christoph Weiss, Bürgermeister Erwin Häusler und viele Interessierte im Haus der Generationen begrüßen.

Gerlinde Falkensteiner aus dem Ressort Erwachsenenbildung der Diözese St. Pölten führte in den Abend zum Thema „Kirche und Brauchtum“ ein: „Geschichten aus dem Pfarrleben und Brauchtum sichtbar machen, das war unser Anliegen. Das Brauchtum ist in einer Gesellschaft im Laufe der Geschichte immer einem Wandel unterworfen gewesen. Wenn man selbst auf die Feste in der eigenen Kindheit zurückblickt, so erblickt man manche Veränderungen. Einige Bräuche verschwinden und andere entstehen neu oder werden aus anderen Gesellschaften übernommen.“

Erinnerungen wachhalten

„Damit wir Feste feiern können, müssen wir über das, was das Leben prägt, erzählen. Ich bin sehr dankbar, dass die Erinnerung wachgehalten wird. Denn, wenn wir nicht über das Leben miteinander reden, dann verlernen wir auch miteinander zu leben“, betonte Schwarz die Wichtigkeit der Weitergabe von Brauchtum und Traditionen an die kommenden Generationen.“ Und er forderte auf: „Haben Sie den Mut, den Kindern und Enkelkindern über das Brauchtum zu erzählen und Rituale zu leben.“

Luise Egretzberger, Rudolf Kowarz, Josef Resch, Reinhard Nußbaumer, Ingrid Egretzberger, Heinrich Andre sowie der Generalvikar und der Bischof berichteten, wie kirchlichen Feste früher gefeiert wurden. Liebmann kündigte weitere Erzählcafés in der Bücherei an. Es gebe ja vieles, über das man sprechen kann.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.