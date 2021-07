Es ist eine Besonderheit, dass ein Kirchenchor so viel Potential und Sänger hat, dass seit Mitte April Woche für Woche kleine Ensembles für die musikalischen Gestaltung der Hochämter, Messen, Maiandachten und Fatimafeiern in der Pfarre Heiligeneich sowie der Firmung in der Wallfahrtskirche Heiligenkreuz im Einsatz sein können. Dabei stand das regelmäßige Beisammensein sowie das unbeschwerte Singen in den unterschiedlichsten Besetzungen im Vordergrund. Innerhalb kürzester Zeit wurden vielfältige Lieder aus Klassik, Gospel und Pop aufgefrischt oder neu einstudiert. Durch die wechselnde Begleitung mit Orgeln und Keyboards wurde dabei ein ansprechendes Hörerlebnis erzielt. Ein großes Lob allen Beteiligten für den engagierten Einsatz in diesen herausfordernden Zeiten.

Diese kleinen Ensembles machen nun Pause, denn der gesamte Kirchenchor Heiligeneich probt wieder regelmäßig jeden Donnerstag, um 19 Uhr, damit der Chor in seiner vollen Größe durchstarten kann. Geprobt wird im Freien und man freut sich über interessierte Zuhörer. Menschen, die mit dem Chor den Neubeginn wagen und gerne das Chorsingen ausprobieren möchten, heißt der Chor jederzeit herzlich willkommen. Neben dem 3G-Nachweis ist nur noch Freude am Singen mitzubringen. Auftrittsorte sind Heiligeneich und Heiligenkreuz-Gutenbrunn, der nächste Auftritt ist am Dirndlgwandsonntag, 12. September, im Rahmen des Erntedankfestes geplant.