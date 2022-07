Hochbeet-Ernte im Gymnasium Tulln

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Zu Beginn dieses Schuljahres wurden zwei große Hochbeete von den Schülerinnen und Schülern am BG/BRG Tulln selbst gebaut und dann im Frühling bepflanzt. Jetzt konnten als Lohn für die intensive Arbeit die ersten Pflanzen geerntet und verzehrt werden.

Dieses fächer- und klassenübergreifende Projekt wurde im Rahmen der Beteiligung des BG/BRG Tulln am Netzwerk Ökolog durchgeführt und vom Programm „Gesunde Schule“ gefördert. So arbeiteten die zweiten Klassen im Werkunterricht aber auch die vierten, sechsten und achten Klassen im Biologie- und Laborunterricht an diesem großen gemeinsamen Projekt mit.

Im Werkunterricht wurden zwei Hochbeete gebaut. Foto: BG/BRG Tulln

Natürlich war für die Durchführung des Projekts Hilfe von vielen Seiten notwendig. Organisatorin Maria Gerstenmayer wurde von einigen Kolleginnen im Unterricht und von der Stadtgemeinde bei der Befüllung der Hochbeete mit Erde unterstützt. Der Elternverein leistete einen finanziellen Beitrag und die Schulwarte halfen vor allem beim Gießen der Pflanzen.

„Für das nächste Schuljahr gibt es schon weitere Pläne mit den Hochbeeten, damit die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung von Pflanzen für die Ernährung der Menschen aber auch für Insekten und andere Tiere durch ihr eigenes Handeln erleben können“, kündigt Gerstenmayer an.

