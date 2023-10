Clemens Maria Schreiner in Zwentendorf

Man muss die Krisen feiern, wie sie fallen, so lautet das Credo des Radikaloptimisten Clemens Maria Schreiner am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr, auf der Kleinkunstbühne im Donauhof Zwentendorf. Gönnen Sie sich also eine kurze Pause von den langen Gesichtern, sehen Sie die Nachteile positiv und die Dinge entspannt. Denn aus Gelassenheit folgt Ausgelassenheit. Wenn das Glas trotzdem noch halb leer erscheint, dann fehlen einfach die Eiswürfel.

Karten im Vorverkauf am Gemeindeamt Zwentendorf, Donauhof, SPAR Augstaller Zwentendorf, ADEG-Haferl Atzenbrugg, Gsund’s Eck in Traismauer. Reservierung Telefon 02277 220913 oder online www.zwentendorf.at/kartenreservierung. Freie Platzwahl, Einlass eine Stunde vor Beginn.