Der große Blonde mit dem braunen Affen

Dem Zwentendorfer Publikum ist Michael Großschädl schon bekannt, denn er war mit drei Freunden vor einem Jahr in Zwentendorf, wo sie über ihre Tour zu Fuß nach Vorarlberg berichteten. Der junge Grazer Kabarettist Michael Großschädl machte gute Laune und unterhielt das Publikum sichtlich. Der große Blonde hatte sein Klavier mitten auf der Bühne platziert und sein am Anfang schüchterner Freund Herbert, der braune Affe, unterstützte ihn am Schlagzeug.

Michael Großschädl hat eine Schauspielausbildung, doch er entschloss sich hauptberuflich Kabarettist zu werden. In seinem zweites Soloprogramm erzählte er dem Publikum gesungene Geschichten von Gasthäusern im österreichischen Nirgendwo und von der Rettung auf der Arche Noah. Er nahm das Publikum mit auf seine Suche nach Magie und einer schönen Melodie und ließ es Teil der Aufführung werden.

