Großschädl mit Affe live in Zwentendorf

Der große Blonde kommt mit seinem Affen am Freitag, 14. April, um 20 Uhr, auf die Kleinkunstbühne in den Donauhof in Zwentendorf. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er darüber singen. Und da man mit sich selbst zwar nice alleine ist, es sich aber zu zweit leichter musiziert, holt der Großschädl sich einen tierischen Duett-Partner ins Gepäck. Das kann ja interessant werden.

Karten im Vorverkauf am Gemeindeamt, Donauhof, SPAR Augstaller Zwentendorf, ADEG-Haferl Atzenbrugg, Gsund’s Eck in Traismauer. Reservierung Telefon 02277 220913 oder online www.zwentendorf.at/kartenreservierung. Freie Platzwahl, Einlass eine Stunde vor Beginn.

