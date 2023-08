Kleinkunst Heiße zweite Halbzeit im Zwentendorfer Donauhof

Für Musikliebhaber kommen am 6. Oktober die Vierkanter mit ihrer A-cappellypse in den Donauhof. Foto: privat

D ie Kleinkunstbühne in Zwentendorf geht in den zweiten Teil. Interessante Künstler stehen am Programm.

Wenn es draußen wieder kühl und ungemütlich wird, ist es lustig, wenn man etwas zum Lachen hat. Und mit der Kleinkunstbühne Zwentendorf geht das sehr gut. Nach der gutbesuchten Frühjahrssaison und dem Sommer im Gastgarten, kann sich auch das Herbstprogramm sehen lassen. Die Zuschauer im Donauhof können sich auch Peter und Tekal am 29. September freuen. Die Vierkanter singen am 06. Oktober a cappella. Große Namen wie Clemens Schreiner, Fredi Jirkal und Jimmy Schlager beschließen das tolle Programm im Herbst. Travestie für Senioren am Nachmittag Einen besonderen Anklang und ausserhalb der Kombikarte findet die Nachmittagsvorstellung mit Saschas Travestie am 13. Oktober, um 16 Uhr. Und auf die Kleinsten wird auch nicht vergessen: Heuschreck kommt am Samstag, 16. Dezember, um 16 Uhr in den Donauhof. Beim Sommer im Gastgarten ist noch die Eröffnungsvorstellung ausständig: Alex Kristan wird am Montag, 4. September, um 20 Uhr, seine “50 Shades of Schmäh“ natürlich im Gastgarten nachholen. Die Vorstellung war ausverkauft, Karten vom Juni behalten ihre Gültigkeit. Karten im Vorverkauf am Gemeindeamt, Donauhof, SPAR Augstaller Zwentendorf, ADEG-Haferl Atzenbrugg, Gsund’s Eck in Traismauer. Reservierung Telefon 02277 220913 oder online www.zwentendorf.at/kartenreservierung. Freie Platzwahl, Einlass eine Stunde vor Beginn.