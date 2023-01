Fleischhacker am Sand

Autor, Moderator und Kabarettist Gerald Fleischhacker eröffnet am Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, mit dem Soloprogramm „Am Sand“ den Reigen der Kabaretts im Donauhof. Alle und Alles aufs „Sand“-Korn nehmen, ist die Spezialität von Gerald Fleischhacker. Gemeint ist von ihm der Sand, den man nach drei Tagen Jesolo überall drinnen hat. Seit tausenden von Jahren liegt er an den schönsten Flecken der Welt und denkt sich nix dabei. Wobei, genau genommen wissen wir das nicht. Vielleicht denkt er sich doch was, der Sand. Das hätte er dann mit dem Fleischhacker gemeinsam. Der denkt sich auch so einiges in seinem Programm „Am Sand“.

Karten: www.zwentendorf.at/Kartenreservierung , Gemeindeamt, Donauhof, SPAR-Augstaller Zwentendorf, ADEG-Haferl Atzenbrugg, Gsund’s Eck Traismauer, oeticket.com . Einlass 19 Uhr, freie Platzwahl.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.