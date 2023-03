Robin Witt im Donauhof Zwentendorf: Looping auf der Bühne

Ein spezieller Abend erwartet das Publikum am Freitag, 24. März, um 20 Uhr, bei einer artistisch- musikalischen Gratwanderung von Robin Witt mit dem Programm „LOOPing“. Konzert oder Zirkusperformance an einem Abend. Akrobatik am Mast, auf Sesseln, auf dem Boden und instrumentale, vokale und loop-basierte Musik. In Wechselspiel und Kombination verturnt, vertont und verbalisiert Robin Witt Gedankengänge zum gesellschaftlichen miteinander und gegeneinander. Ein unterhaltsam spektakuläres Ein-Mann-Programm.

Karten im Vorverkauf am Gemeindeamt der Marktgemeinde Zwentendorf, Donauhof, SPAR Augstaller Zwentendorf, ADEG-Haferl Atzenbrugg, Gsund’s Eck in Traismauer. Reservierung Telefon 02277 220913 oder online www.zwentendorf.at/kartenreservierung. Freie Platzwahl, Einlass eine Stunde vor Beginn.

