Eine neue Strategie für die Region

Die Vertreter der Mitgliedsgemeinden der Kleinregion Tullnerfeld trafen sich zur Sitzung, um auf die vergangenen Jahre zurückzublicken und die Weichen für die neue Strategie zu stellen. Im Jahr 2018 wurde die kleinregionale Strategie erstellt, in den vier Jahren ihrer Laufzeit konnten auch einige Projekte umgesetzt werden. Der Schwerpunkt lag auf der regionalen Strategie. So entstanden ein Logo und darauf aufbauend eine Website, sowie ein Facebook-Auftritt und Regionstafeln an den Regionsgrenzen. Zwölf Filme über die einzelnen Gemeinden sowie ein Regionsfilm und ein Fotowettbewerb über die „Lieblingsplätze“ in der Region gehören zu den Highlights.

Bevölkerung wird zu zwei Regionsforen eingeladen

Das letzte Jahr war vor allem dem Ehrenamt gewidmet. Vereinsgespräche, eine Social Media Kampagne mit eigens geschossenen Fotos und der Fotowettbewerb zum #ehrenamttullnerfeld baten die Ehrenamtlichen in den Tullnerfelder Vereinen vor den Vorhang. Nun war es an der Zeit, eine neue Strategie für die kommenden fünf Jahre zu erstellen. Ein erster Fahrplan liegt schon vor: „Wir wollen auch die Bevölkerung in die Strategieerstellung einbinden und laden zu zwei Regionsforen“, meint Obmann Bernhard Heinreichsberger. Ein Schwerpunkt dabei könnte die Kinderbetreuung sein, eine Zusammenarbeit in diesem Bereich sei wünschenswert, sind sich die Bürgermeister der Region einig. Aber auch andere Themenbereiche werden abgedeckt. So wird das Projekt „Ehrenamt“ mit zwei Vereinsgesprächen weitergeführt. Die NÖ.Regional wird den Prozess über das Jahr 2023 begleiten. Die Finalisierung der Strategie ist für Oktober geplant.

