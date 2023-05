Kapazität in Tulln ist fast ausgeschöpft

Einer der Eckpunkte der NÖ Kinderbetreuungsoffensive ist die gratis Vormittagsbetreuung für Kinder unter zweieinhalb Jahren in einer Tagesbetreuungseinrichtung ab September. Die NÖN hat nachgefragt, wie die Stadt Tulln darauf vorbereitet ist.

In den zehn Kindergärten der Stadt Tulln werden Kinder erst ab zweieinhalb Jahren aufgenommen. Jüngere werden durch private Anbieter betreut:

Kinderhaus der NÖ Volkshilfe in der Scheunengasse: für ein- bis sechsjährige Kinder

Montessori-Tulln – „Neue Welt“ in der Wilhelmstraße: Kleinkindgruppe

TLI Pedagogics in Langenlebarn: Betreuung für ein- bis dreijährige Kinder

Rotkreuz-"Bärchen"-Kinderkrippe am Zeiselweg: ein- bis dreijährige Kinder Sonja Kellner, Rot Kreuz-Pressesprecherin, bestätigt, dass die Vormittagsbetreuung von 7 bis 13 Uhr in der Rotkreuz-"Bärchen"-Kinderkrippe ab September kostenlos ist. Hier wird dann jedoch nur mehr eine Gruppe zur Verfügung stehen, weil der Landeskindergarten IX, der an derselben Adresse untergebracht ist, mehr Platz benötigt. „Das Rote Kreuz hat interimistisch zwei Kindergruppen betrieben, das wird nun wieder auf eine Gruppe reduziert. Dies war bereits bei Errichtung des Kindergartens vorgesehen, aufgrund des genannten Bedarfs seitens des Kindergartens kommt dies mit 1. September zum Tragen“, erklärt Kellner. Und sie ergänzt: „Aktuell haben wir für die Kindergruppe 15 Anmeldungen, damit sind wir voll belegt.“Suche nach zusätzlichem Standort Auch das Kinderhaus der NÖ Volkshilfe ist im Herbst komplett ausgelastet. Interessenten für das Kindergartenjahr 2023/24 werden derzeit nur auf Warteliste vorgemerkt. Susanne Stöhr-Eißert, Stadträtin für Kindergärten, meint dazu: „Wir sind laufend in Kontakt mit den Betreuungseinrichtungen, um einen Überblick über den Bedarf zu haben und gegebenenfalls zu unterstützen. Aufgrund der großen Nachfrage bemühen wir uns aktuell in Zusammenarbeit mit der Einrichtung TLI Pedagogics, einen zweiten Standort für sie zu finden. Da die Betreuung ab September kostenlos sein wird, rechnen wir mit weiterem Zulauf.“ Auf der Website der Montessori-Schule wird aktuell noch Platz in der Kleinkindgruppe ab September angeboten.

Kindergarten ab 2 Jahren ab September 2024

Erst ab dem Kindergartenjahr 2024/25 werden auch in den von der Gemeinde Tulln verwalteten Landeskindergärten Kinder ab zwei Jahren aufgenommen. Hierfür werden bereits Vorbereitungen getroffen, z. B. Ausbaupotentiale der bestehenden Kindergärten evaluiert. Als erster Schritt sollen bereits im Kindergartenjahr 2024/25 bis zu drei Gruppen für den zusätzlichen Bedarf verfügbar sein.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.