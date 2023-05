Tulbing hat bestens vorgesorgt

„In der Marktgemeinde Tulbing sieht man der Kindergartenoffenisve relativ gelassen entgegen“, freut sich Bürgermeisterin Anna Haider.

Es wurde bereits 2021 eine eingruppige Tagesbetreuungseinrichtung, in der Kinder ab dem ersten Lebensjahr betreut werden können, errichtet. Weiters wurde im Herbst 2022 ein neuer dreigruppiger Kindergarten in der Katastralgemeinde Tulbing eröffnet. Dieser Zubau bei der bestehenden Volksschule konnte nach nur acht Monaten Bauzeit im September 2022 bezogen werden. Somit sind derzeit in Tulbing zwei und in Katzelsdorf fünf Gruppen in Betrieb. Auch im kommenden Kindergartenjahr ist keine Erweiterung notwendig. Es ist anzunehmen, dass im Jahr 2024/25 die achte Gruppe eröffnet wird.

Doch Haider ergänzt: „Die Bereitstellung des Personals ist eine Herausforderung für alle Gemeinden. Durch die längeren Öffnungszeiten, die nur zu Lasten der Gemeinden gehen, ist eine Aufstockung des Personals unumgänglich.“

