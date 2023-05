Klima-Boni verschwunden Lkw-Fahrer soll Gutscheine im Wert von 11.500 Euro gestohlen haben

Lesezeit: 2 Min CW Cornelia Weninghofer

Der Angeklagte trug mehrere tausend Euro mit sich, konnte dies aber erklären. Foto: Pixabay

E in Lkw-Fahrer aus Wien soll laut Post für das Verschwinden von 23 Klima-Boni in Einsiedl verantwortlich sein. Bei einer Verhandlung am Landesgericht St. Pölten wurde der 51-Jährige allerdings freigesprochen.