Unter dem Thema „Mein Leben CO2 light“ beschäftigten sich die Schüler, wo, wann und wie Energie gespart oder effizienter genutzt werden kann, um den persönlichen Energie-Konsum auf ein nachhaltiges Niveau zu bringen.

Coronabedingt eine rasche Umstellung

Nur durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten und die rasche Umstellung auf die neue Situation ab März war es möglich, die Inhalte rund um Abfallvermeidung, Ernährung oder Mobilität weiter zu bearbeiten. Nach planmäßigem Beginn im September 2019, waren bereits nach den Semesterferien die ersten Auswirkungen von Corona spürbar. Erste Exkursionen konnten nicht stattfinden, im März wurden die Schulen geschlossen.

„Nach einem ersten Schockmoment sind wir in einen engen und ständigen Austausch mit den Schulen eingetreten und konnten schon bald Workshops und Veranstaltungen auf digitalem Weg im Unterricht einbauen“, erinnert sich Stefan Czamutzian, Manager der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Wagram und verantwortlich für das Projekt. Auch Arbeitsunterlagen erstellt die KEM und übermittelte sie den Schulen. „Nur durch das persönliche Engagement der Pädagogen und die Flexibilität der Schulen war die Fortführung dieses wichtigen Projektes möglich“, bedankt sich der KEM-Manager.

Während sich die Volksschule Königsbrunn am Wagram vor allem mit den Aspekten Verpackung und Abfallvermeidung beschäftigte, lag der Schwerpunkt in der neuen Musik-Mittelschule Tulln in erster Linie im Bereich der nachhaltigen Ernährung, regionale Produkte und dem CO2-Fußabdruck von Lebensmitteln.

In der HAK/HAS Tulln setzten sich die Schüler vorwiegend mit dem eigenen Konsumverhalten und Mobilität auseinander. Dazu gehörten auch Fakten-Checks und wirtschaftliche Berechnungen. In jeder der Schulen wurden auch Energiemessungen durchgeführt und durch entsprechende Verhaltensänderungen – etwa richtig lüften – wird gleich Energie eingespart.

Zusammenfassung erfolgte digital

Auch die gemeinsame Abschlussveranstaltung musste online durchgeführt werden. Dennoch war es eine lebhafte Zusammenfassung der Arbeiten: mit Videos über die Vorteile einer saisonalen und regionalen Jause, Präsentationen über die Mobilität der Zukunft oder den Energieverbrauch eines Hauses oder der Vorstellung eines selbst gebastelten Umweltspiels ließen die Jugendlichen das Schuljahr digital Revue passieren. Auch eine eigene interne Website wurde von der HAK/HAS Tulln programmiert, auf der sich die Klimaschulen untereinander austauschen und voneinander lernen konnten.

„Klimaschutz ist ein wesentlicher Bereich unserer Arbeit“, betont Franz Aigner, Obmann des Vereins Tourismus & Regionalentwicklung Region Wagram. „Gerade die Bewusstseinsbildung bei Kindern und Jugendlichen ist enorm wichtig, um die künftigen Herausforderungen wie den Kampf gegen den Klimawandel meistern zu können“, stellt der Obmann abschließend fest und dankt den Direktoren, Pädagogen sowie den Kindern und Jugendlichen für ihr Engagement.