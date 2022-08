Tullner Gartenprofi Anton Starkl: „Ich bin ein Baumlüstling“

Werbung

Alle reden über den Klimawandel, manche ignorieren ihn, aber immer mehr tun etwas dagegen. Einer davon ist Anton Starkl, Chef des gleichnamigen bekannten Gartenbetriebs, und er macht das auch nicht erst seit gestern.

Mehr als 1.000 Bäume (großteils Eichen) hat er in den letzten Jahren gepflanzt. Keine Kunst als Gartenprofi? Nun, die „von Berufs wegen“ sind da nicht inkludiert. „Ich liebe Bäume, ja man kann sagen: Ich bin ein Baumlüstling“, sagt Starkl. Diese Liebe kommt nicht von ungefähr.

„Da hab ich als Kind gespielt und gefischt. Ich wollte, dass das auch noch meine Kinder und Enkel können.“ Zu seinem Einsatz gegen den Plan für die Kleine Tulln beim Bau der Südumfahrung

Auf dem Firmenareal in Frauenhofen befinden sich Prachtstücke, die dort schon seit mehr als 100 Jahren stehen, unter anderem eine gigantische Blutbuche, die hier seit 1890 wächst (siehe Fotos oben).

Von Anton Starkl gespendete Bäume wachsen entlang der Tullner Südumfahrung als Schattenspender heran, die ersten 100 Stück schon seit längerer Zeit, 65 Platanen erst seit Kurzem. „Nach 35 Jahren als Ortsvorsteher von Frauenhofen habe ich gesagt: Jetzt soll ein Jüngerer übernehmen“, erzählt Starkl. Da gerade auch der 65er anstand und Corona ein Abschiedsfest verhinderte, entschied sich der Jubilar zur erwähnten Pflanz-Aktion.

Apropos Südumfahrung: Bei deren Bau hätte ursprünglich die Kleine Tulln „verrohrt“ werden sollen. Für Starkl, der politisch bei der Tullner Volkspartei beheimatet ist, aber immer schon „grün im Herzen“ war, ein Ding der Unmöglichkeit: „Da hab ich als Kind gespielt und gefischt. Ich wollte, dass das auch noch meine Kinder und Enkel können.“

Die Stadt nahm auf seine Anregung 30.000 Schilling für das Konzept eines Naturplaners in die Hand … Der Bach ist auch heute ein kleines Naturparadies.

Wer verbaut, soll auch renaturieren müssen

Ähnlich lief es, als die Agrana neue Absetzbecken für die Tullner Zuckerfabrik brauchte, was zu schwierigen Verhandlungen zwischen Stadt und Unternehmen führte. Auf Starkls Initiative wurde ein Kompromiss gefunden, der für neue Becken in der Au im Gegenzug Aufforstungen in verschiedenen Bereichen durch die Agrana vorsah (u.a. das Wäldchen zwischen Zuckerfabrik und Südumfahrung).

„Dieses Modell könnte gerne auch heute Schule machen“, sagt Starkl. Wer Boden verbraucht oder gar versiegelt, soll andernorts mindestens eine gleich große, besser die doppelte, Fläche renaturieren oder aufforsten müssen. „Eines ist klar: Wir müssen Straßen und Plätze rückbauen, es ist wirklich schon mehr als genug betoniert oder asphaltiert“, betont Starkl, „und bitte nicht falsch verstehen: Mir geht es wirklich nicht darum, dass wir mehr Bäume verkaufen, wir haben genug Privatkunden.“

Aber es schmerze ihn einfach sehr, was vielerorts aus unterschiedlichen Gründen sub-optimal laufe: „Das geht von Geschäfts-Parkplätzen, die zum Teil immer noch vollständig versiegelt werden, bis hin zu überdimensionierten Straßenbreiten. Hier ist der Gesetzgeber dringend gefordert.“

Und selbst wenn Bäume gepflanzt werden, erfolge das leider nicht immer professionell. Als Beispiel führt Starkl eine große Supermarkt-Kette an, die auf ihren Parkflächen zwar Bäume setzte, aber: „Kugelakazien, die sehr klein-kronig sind und dort niemals sinnvoll Schatten spenden werden.“

Gibt es den optimalen klimafitten Baum?

Ja was wäre denn dann bitte klimafit und optimal? „Es wäre vermessen zu sagen, dass ich das weiß“, sagt der Gartenprofi bescheiden, „außerdem hängt das von sehr vielen Faktoren ab.“ Ein Baum, der an einem Ort sehr gut gedeiht, kann wenige Kilometer entfernt völlig fehl am Platz sein.

„Es ist mir noch nicht gelungen, wirtschaftlich Maroni-Bäume zu züchten, aber am Tulbinger Kogel wachsen die prächtigsten Exemplare“, berichtet Starkl. Oder Linde und Ahorn: In Städten sind sie auf verlorenem Posten, aber im ländlichen Raum können sie auch heute noch gedeihen.

Ein Steckenpferd von Anton Starkl sind Bäume als Kunstwerke. Mehrere Exemplare seiner „Crazy Trees“ (von schief eingesetzten Bäumen bis zum Baumzelt) aus dem NÖ Gartensommer 2018 zieren bis heute das Stadtbild. „Hier wäre noch viel mehr möglich“, bedauert Starkl.

Er träumt von einer „umgefallenen Allee“ oder von einem Tunnel aus Bäumen, aber das scheitere oft an den (gesetzlichen) Rahmenbedingungen. Und wenn er auch zu seinen Kindern (die bereits den Betrieb führen) gesagt hat: „Wenn ich noch mehr Bäume pflanze, dann könnt ihr mich enterben.“ – Anton Starkl wird es wohl kaum lassen können.

Vom Pflanzen und Wundern

