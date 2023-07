Gemeinderäte radelten in St. Andrä-Wördern zur Sitzung

Das Klimabündnis NÖ hatte eingeladen, die Anreise zur Gemeinderatssitzung per Rad oder zu Fuß zu bewältigen. Außerdem waren auch Fortbewegungsmittel wie Roller, Skate-Board, Einräder oder ähnliches erlaubt. Die letztgenannten Fahrhilfen kam für die Mehrheit der Gemeinderäte aus Sicherheitsgründen nicht in Frage. „Der Verzicht aufs Auto für kurze Wege im Ort erfordert eine kleine Änderung in den eigenen Gewohnheiten. Es reduziert aber wesentlich die Verkehrsbelastung und erhöht eigenes Wohlbefinden und Fitness. Dieser Aufruf betrifft uns alle“, betonte Initiator Robert Hülmbauer (Grüne).