Über 50 niederösterreichische Gemeinden und Landesdienststellen nutzen die Chance über das nachhaltige Beschaffungsservice der Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) neue Elektrofahrzeuge zu Top-Konditionen zu kaufen. Königstetten hat das e-Fahrzeug bereits in Empfang genommen und ist nun elektrisch unterwegs. Auch in der Gemeinde Tulbing geht das e-Auto bald in Betrieb.

„Mit rund 5.000 zugelassenen E-Autos sind wir in Sachen Elektromobilität bereits Vorreiter in ganz Österreich“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Das zeigt etwa die große Nachfrage niederösterreichischer Gemeinden bei der gemeinsamen E-Auto Beschaffungsaktion. Bis 29. Jänner können noch alle interessierten Gemeinden zu den vereinbarten Konditionen einen Elektroflitzer bestellen.

„Elektrofahrzeuge sind für den Einsatz im kommunalen Betrieb prädestiniert. Durch den Umstieg auf ein e-Fahrzeug ersparen wir uns als Gemeinde nicht nur laufende Kosten, sondern leisten auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz“, zeigen sich die Bürgermeister Roland Nagl und Thomas Buder begeistert.