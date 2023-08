Gemeinden in einem Boot

Gemäß dem Motto: „Wir müssen vermeiden, was sich nicht bewältigen lässt, und bewältigen, was sich nicht vermeiden lässt“, arbeitet die Modellregion Unteres Traisental-Fladnitztal mit sieben Mitgliedsgemeinden bereits seit 2010 intensiv an Themen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung. Seit 2023 sind nun die Gemeinden Zwentendorf und Sitzenberg-Reidling der Modellregion beigetreten. Die Region wird finanziell vom Österreichischen Klimafond unterstützt. In der mit Mai 2023 gestarteten neuen Förderphase, hat die Region einiges vor. Durch Initiativen wie „Raus aus Öl und Gas“ und durch eine PV-Offensive im Rahmen von Energiegemeinschaften soll die Energiewende vorangetrieben werden. Die Region unterliegt einem besonders hohen Siedlungsdruck und deshalb wird ein Fokus auf Leerstandsmanagement gelegt. In Bezug auf Klimawandelanpassung setzt man auf Entsiegelung, Begrünung und auf nachhaltiges Wassermanagement.

Zwei weitere Gemeinden sind beigetreten

Modellregionsmanager Alexander Simader freut sich über die neue Mitgliedschaft der beiden Gemeinden aus dem Bezirk Tulln: „Die Herausforderungen, die mit der Klimakrise einhergehen, sind riesig. Deshalb ist es wichtig an einem Strang zu ziehen und über die Gemeindegrenzen hinaus zusammenzuarbeiten“.Erwin Häusler, Bürgermeister von Sitzenberg-Reidling ist von der Mitgliedschaft überzeugt: „Die Klimakrise muss auch auf Gemeindeebene gelöst werden. Die Gemeinde Sitzenberg-Reidling stellt sich diesen Herausforderungen. Unsere kommunalen Gebäude im Ortskern werden beispielsweise schon seit mehreren Jahren mittels Biogasanlage mit Wärme versorgt“. Marion Török, Bürgermeisterin von Zwentendorf dazu: „Die Modellregion ist für uns ein wichtiger Partner, denn Klimaschutz und Klimawandelanpassung hört nicht bei der Gemeindegrenze auf. In unserem neuen Gemeindeleitbild nach den 17 Nachhaltigkeitszielen finden sich viele Maßnahmen, die in den nächsten Jahren zur Umsetzung anstehen.“