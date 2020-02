Die Polizei war von einem Zeugen alarmiert worden, der zwei Männer beobachtet hatte, die den Gartenzaun eines Grundstückes überstiegen und zu einem blauen Pkw mit rumänischem Kennzeichen liefen. Am Steuer saß ein weiterer Mann. Das Auto wurde in der Folge noch in Klosterneuburg angehalten. Die drei Insassen, rumänische Staatsbürger im Alter von 24, 31 und 34 Jahren, wurden festgenommen.

Beute bei dem Einbruchsdiebstahl in das Wohnhaus waren Bargeld, Uhren, Schmuck, Laptops und Mobiltelefone für etwa 5.000 Euro. Die Beschuldigten waren bei der Vernehmung laut Polizei größtenteils geständig. Das Trio wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.