Leiter der Inneren Medizin übernimmt anspruchsvolle Funktion

Primarius Herbert Frank wurde einstimmig zum Vorsitzenden des niederösterreichischen Landessanitätsrats gewählt. Landesrat Ludwig Schleritzko gratuliert: „Die Ernennung zum Vorsitzenden des Landessanitätsrates ist ein Beweis für Franks herausragende Leistungen und seine medizinische Expertise.“

Universitätsprofessor Herbert Frank ist seit 2002 Leiter der klinischen Abteilung für Innere Medizin am Universitätsklinikum Tulln und seit 2019 auch Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Landesklinikum Klosterneuburg. Weiters ist er Vorsitzender des Fachbeirates für Innere Medizin in NÖ.

Ärztliche Direktoren aus Tulln und Klosterneuburg gratulieren

„Mit seiner langjährigen Leitungserfahrung und profunden Systemkenntnis des NÖ Gesundheitswesens ist Frank wie kaum ein anderer geeignet, diese anspruchsvolle Funktion auszufüllen“, sagt Peter Lechner, ärztlicher Direktor des Universitätsklinikum Tulln. Auch der ärztliche Direktor des Landesklinikums Klosterneuburg, Herbert Huscsava, gratuliert: „Die Bestellung spiegelt den jahrelangen und unermüdlichen Einsatz von Herbert Frank für die Innere Medizin und der Ausbildungsagenden wider.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.