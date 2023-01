Magdalena aus Henzing rockte das Rex-Glas

Endlich konnte an der Höheren Tourismus Schule wieder ein Rock the Rex-Wettbewerb veranstaltet werden. Dabei geht es darum, dass Schüler aus einem vorgegebenen Warenkorb vier Produkte wählen, daraus selbstkreierte Gerichte zubereiten und in einem Rex-Glas für eine Fachjury anrichten.

Die Jury stand ob der hohen Qualität vor keiner leichten Aufgabe, doch am Ende setzte sich Magdalena Hauck aus der 4A-Klasse deutlich durch. Hauck servierte im Rexglas selbstgemachte Bandnudeln mit Hühnerfilet und Röstgemüse, dazu noch ein Schokoladenmousse. „Ehrlich gesagt habe ich mich erst ganz spontan entschieden, was ich koche“, sagt die Siegerin, „ich habe nicht mit einem Stockerlplatz gerechnet, schon gar nicht mit dem ersten Platz.“ Aber diese Auszeichnung sei eine Bestätigung für sie, weiterhin in der Gastronomie zu arbeiten, natürlich auch im elterlichen Betrieb der Buschenschank Hauck in Henzing.

HTS-Küchenmeister Wolfgang Lahmer blickt optimistisch in die Zukunft: „Wenn ich mir ansehe, mit wie viel Engagement, Kreativität und Können die Schüler an die Sache herangegangen sind, dann mache ich mir um die Gastro-Qualität keine Sorgen.“

