Die Zusammenlegung der Kirchen von Hippersdorf und Zaußenberg mit Absdorf zu verhindern und die Volksschule zu erhalten, waren die zwei großen Anliegen der Gemeindepolitiker im Jahr 1967. Das geht aus einem Brief der Bürgermeister von Hippersdorf, Zaußenberg und Königsbrunn an die Mitbürger hervor.

Weiter ist zu lesen: „Wir wollten uns zwischen Absdorf und Kirchberg als Anhängsel nicht zerreiben lassen und fassten aufgrund der ursprünglichen Raumplanungskonzepte des Landes NÖ daher die Beschlüsse zur Gründung einer eigenen Großgemeinde in 1. Etappe.“

Mit 1. Jänner 1968 haben sich diese drei Gemeinden vereinigt. Bis zum 1. Jänner 1972 kamen noch Utzenlaa, Frauendorf an der Au und Bierbaum am Kleebühel dazu. Hier gab es aber Widerstand. Diese drei Orte hatten zu Absdorf tendiert. „Die SPÖ dort befürchtete jedoch, im Fall einer Eingemeindung die Mehrheit zu verlieren, und war daher dagegen“, erzählt Karl Solich aus Bierbaum.

Von 1961 bis 1980 war Franz Bayer Bürgermeister von Königsbrunn. Sein Sohn Alfred erinnert sich an zahllose Verhandlungen, die sein Vater führen musste, vor der Gemeindezusammenlegung und in den ersten Jahren danach. Er schätzt, dass es rund fünf Jahre gedauert hat, bis sich die Bewohner an die Großgemeinde gewöhnten. „Heute ist das Zusammenleben harmonisch, für Unmut sorgt eventuell, wenn eine Katastralgemeinde etwas früher bekommt als die andere“, meint Alfred Bayer.

Das erlebt auch der heutige Bürgermeister Franz Stöger so: „Zu Diskussionen kommt es manchmal noch, wenn ein Projekt in einer Katastralgemeinde und nicht (auch) in einer anderen verwirklicht wird.“