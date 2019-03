Unisono waren die fünf eingelangten Stellungnahmen von Markus Spani, Thomas Willach, Franz Germann, Claudia Czepelak und Martin Böck. Alle waren nicht einverstanden mit der Reduktion der bis dato bestehenden Bauklasse I und II auf Bauklasse I für ihr Grundstück am Hauptplatz, Kogelgasse bzw. Schulgasse.

Nach der Niederösterreichischen Bauordnung können nämlich Gebäude in der Bauklasse I bis 5 Meter, in der Bauklasse II über 5 bis 8 Meter hoch sein. Somit könne man die bereits vorhandenen einstöckigen Gebäude nicht mehr erhöhen. Weiters würde dies eine Wertminderung des Grundstücks darstellen. Bereits höhere Gebäude werden nicht eingeschränkt. Walter Grabler (SPÖ) sieht keine Notwendigkeit, dass einstöckige Häuser in der Bauklasse zurückgestuft werden: „Das verletzt den Gleichheitsgrundsatz. Es ist werder konsistent noch nachvollziehbar.“

Vizebürgermeister und Obmann für Bauwesen und Infrastruktur Christian Eilenberger (ÖVP) erläutert die Sachlage: „Aufgrund der Hanglagen ist es schwierig zu bearbeiten. Wegen der engen Straßen (Parkplätze, Anrainerverkehr) müsse man entweder die Höhe reduzieren oder die Wohneinheiten pro Gebäudefläche begrenzen.“ Man entschied sich für ersteres, denn viele Grundstücke sind bereits flächenmäßig stark bebaut. Dies ist auch die Empfehlung des Raumplaners.

Bürgermeister Roland Nagl (ÖVP) ergänzt: „So macht das jetzt Sinn, vielleicht ist es in zehn Jahren anders.“ Er möchte, dass das bestehende Ortsbild, einmal groß und einmal klein, erhalten bleibt, „auch, wenn ich jetzt schon weiß, dass mindestens fünf Leute auf mich angefressen sein werden. Ich mache das nicht aus Lust und Laune.“

Doris Hahn (SPÖ) ist allerdings der Meinung, dass diese Änderung „eher eine unnötige Panikmache“ ist, denn man wolle so große Bauträger verhindern. Auch Gerhard Schultz (FPÖ) hält es für eine Ungerechtigkeit. Somit wurde diesem Tagesordnungspunkt zugestimmt (11x ÖVP), der Stimme enthalten haben sich SPÖ (3), Grüne (2) und FPÖ (2). Die vor etwa einem Jahr verordnete Bausperre wurde daraufhin aufgrund der Obsoleszenz aufgehoben.

Weitere Entscheidungen des Gemeinderates lest ihr in der Printausgabe.