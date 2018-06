Blasmusik musizierte „Auf der Bühne“.

Ein abwechslungsreiches Konzert, von der Klassik bis in die Moderne, boten die 53 Musiker der Königstettner Blasmusik unter der Leitung von Günther Stadler und Obmann Gerhard Stadler. Zahlreiche Besucher lauschten den Klängen von bekannten Filmmelodien sowie Opern- und Musicalstücken, wie etwa Carmen, Verdi, Lord of the Dance, West Side Story und Mary Poppins.

Susanne Chladek moderierte in bewährter Weise.

Außerdem erhielten Johannes Dorn, Gottfried Opitz und Kevin Stadler die bronzene, Mario Friedrich die silberne sowie Dieter Steinböck und Martin Meyer die goldene Ehrenmedaille von Bezirksobmann Bernhard Hilbinger überreicht. Heinz Mahl und Josef Nagl wurden mit dem Ehrenzeichen für besondere Verdienste um die Blasmusik ausgezeichnet.

Freuen konnte sich die Blasmusik über eine Spende der SPÖ: Für die 2.500 gespendeten Euro konnten sie eine dritte Pauke kaufen.