„Blunznkaiser“ Gutscher: „Strompreis muss sinken“

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Die Familie „Blunznkaiser“ Gutscher lebt direkt angrenzend an ihr Geschäftslokal in einem älteren Haus. „Wir haben, soweit es möglich ist, in den letzten Jahren Maßnahmen durchgeführt, welche uns jetzt sehr entgegenkommen“, erzählt Karl Gutscher. Sie tauschten Fenster und Türen aus. Außerdem wurden der Dachboden und die Wände isoliert. Weiters versuchen sie, auch bei anderen Dingen Energie zu sparen. „Der Klassiker - Licht brennt nur in den Räumen, wo sich jemand aufhält - das handhaben wir aber schon immer so“, erklärt der Fleischermeister.

Bewusste neue Energiesparmaßnahmen wurden nicht gesetzt, denn aufgrund des Klimaschutzes gehe man schon lange sparsam mit Energie um.

Familie Gutscher hat bereits vor Jahren eine Photovoltaikanlage auf der Südseite ihrer großen Dachfläche installiert. Der Grund war damals vorrangig der Klimaschutz. „Heute ersparen wir uns dadurch auch ein Drittel unserer Stromkosten“, so Gutscher.

Zu den Stromkosten meint der „Blunznkaiser“: „Hier muss etwas geschehen! Wir können unsere Wurst nicht bei 60 statt der notwendigen 75 Grad erhitzen. Ebenso können wir nicht das Fleisch bei acht statt der notwendigen zwei Grad kühlen. Die Einsparungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Der derzeitige Strompreis für unseren Betrieb beträgt ca. das Dreieinhalbfache wie im Vorjahr. Laut Experten steigt er aber weiter.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.