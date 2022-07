Blutspenden: Zehn Minuten, die Leben retten

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Nur vier von 100 möglichen Spenderinnen und Spendern geben Blut. Vergangene Woche habe ich noch zu den restlichen 96 gehört – es hat den dringenden Appell von Rotkreuz und Regierung gebraucht, um auch mich zum Blutspenden zu motivieren.

Es ist Donnerstag, 7. Juli. Die Spendebereitsschaft in Königstetten ist groß, vor der Volksschule hat sich schon wenige Minuten nach Beginn eine lange Schlange gebildet. Wo ein Wille ist, ist aber leider nicht immer ein Weg. Manch ein geduldig Wartender wird wieder heimgeschickt – wegen zu wenig Eisen im Blut, einer Erkältung oder einer Fieberblase.

„Blutspenden ist ein Abenteuer. Toi, toi, toi“

Bei mir passt an dem Tag alles: Ich fühle mich gesund, hab „gut gegessen und getrunken“, was ich den fürsorglichen Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einige Male versichern muss. Nach dem Eignungs-Check und einem Anamnese-Gespräch mit dem Rotkreuz-Arzt werde ich weitergeschickt. „Blutspenden ist ein Abenteuer. Und wenn’s gut geht, kommen Sie wieder. Toi, toi, toi“, ruft mir der Mediziner schmunzelnd nach.

Als Erstspenderin, so kommt es mir vor, ist man besonders bemüht um mich und meinen Kreislauf – ich soll mich unbedingt sofort melden, wenn irgendetwas nicht stimmt, werde ich immer wieder beordert. Noch eine kurze Erklärung und schon wird die Nadel angesetzt: „Bitte mit der Hand mitpumpen, damit’s gut fließt. Als ob Sie einen Waschfetz’n ausdrücken.“

Zehn Minuten und rund 500 Milliliter abgezapftes Blut später ist das Abenteuer Blutspenden geschafft und die Zeit wie im Flug vergangen – Fazit: alles halb so wild. „Wir sind so dankbar, dass so viele da sind“, strahlt mich eine Mitarbeiterin zum Abschied an und drückt mir ein Cola und einen Merci-Schokoriegel in die Hand. Werde ich wiederkommen? Auf jeden Fall!

Rekordsumme und besondere Ehrungen

Regelmäßigkeit ist das Stichwort: Das Blutspende-Modell lebt von treuen Spenderinnen und Spendern. Menschen wie Heiner Mattner, der unglaubliche 75 Mal Blut gegeben hat. Ihm konnte Fred Hörmanstorfer die Goldene Verdienstmedaille überreichen. Weitere Ehrungen: die silberne Verdienstmedaille für Gabriele Szankovich (50. Spende) und die goldene Verdienstmedaille für Wolfgang Artner.

Ebenso Grund zur Freude: Hörmanstorfer, der seit 45 Jahren das Blutspenden in Königstetten organisiert, begrüßte eine Rekordsumme an 146 Spendewilligen. 27 mussten abgewiesen werden, 119 durften spenden.

