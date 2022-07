Dopplerhütte: Einbrüche, Neo-Museum & falsche Schließungsgerüchte

Werbung LernQuadrat Tulln Anzeige Sommerferien-Intensivkurse im August

Gerüchte zu Schließungen bei der erst heuer wiedereröffneten Dopplerhütte sind im Umlauf. Diese können nicht bestätigt werden. „Unser Imbissstand hat unverändert zu den Öffnungszeiten offen“, sagt Adrian Varendorff, „es sind neben den Bikern natürlich auch Wanderer, Rad- und Autofahrer herzlich willkommen.“

Interessante Neuigkeiten gibt es für Nostalgiker: Das „Doppler Museum“ hat neu eröffnet. Das Museum ist für alle, die am Haus und seiner Geschichte interessiert sind (oder denen es am Parkplatz zu heiß oder zu nass ist). „Wir wollen das Museum laufend bestücken. Wer weitere Exponate zu Dopplerhütte oder Motorsport beisteuern möchte, bitte melden“, heißt es auf der Facebookseite.

Sachschaden und Diebstahl von teurem Inventar

Außerdem wird um Mithilfe gebeten: In den letzten drei Monaten wurde schon dreimal in die Dopplerhütte eingebrochen, Verwüstungen und Sachbeschädigungen angerichtet. In einem Fall konnten die Täter schon dingfest gemacht und vor Gericht gebracht werden.

In der Nacht von 19. auf 20. Juni wurde nicht nur wieder in die Dopplerhütte sondern auch in deren Verkaufsanhänger eingebrochen und ein erheblicher Sachschaden verursacht. Es wurden zwei Kaffeemaschinen im Wert von rund 5.000 Euro gestohlen. Kurz darauf (22. Juni) wurde wieder versucht, mit einer Eisenstange den Anhänger aufzubrechen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

„Wir bitten um Mithilfe, die Täter auszuforschen oder die Kaffeemaschinen wiederzubekommen und Hinweise oder Verdachtsmomente an uns oder die Polizeistation Königstetten zu übermitteln. Für Hinweise, die zur Überführung der Täter und/oder Wiederbeschaffung der Kaffeemaschinen führen, loben wir jeweils einen Betrag von 500 Euro aus. Diskretion wird zugesichert“, informieren die Inhaber.

Hinweise anonym über das Kontaktformular auf www.dopplerhutte.at .

