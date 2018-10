Die jetzige Parkplatz- und Verkehrssituation sind suboptimal: Es sind zu wenig Parkmöglichkeiten vorhanden, die Ausfahrtssituation ist auf beiden Seiten. Weiters sollte die Garderobe vom Fahrzeugraum getrennt sein. Die wegfahrenden Einsatzfahrzeuge und ein fehlender Waschplatz im Feuerwehrhaus stellen eine Gesundheitsbelastung für die Kameraden dar.

Auch die Feuchtigkeit ist ein Problem: Einerseits ist das Gebäude bei Regen nicht dicht, andererseits müssen die Schläuche und Kupplungen zwischen den Autos und Spinds getrocknet werden. „Ein Neu- oder ein Zubau am jetzigen Standort ist nicht möglich“, so Kommandant Herbert Polsterer. Er präsentierte einen Vorentwurf, wie ein neues FF-Haus in etwa aussehen sollte. Nun wird nach einem geeigneten Grundstück (wahrscheinlich an der Peripherie Richtung Wipfing oder Wolfpassing) gesucht, an diesem es errichtet werden kann.

Bürgermeister Roland Nagl schätzt dabei die Baukosten auf etwa 1,5 bis 1,8 Millionen Euro.