Der bestehende (große) Friedhof muss um ein Gräberfeld erweitert werden. So entstehen etwa 60 neue Gräber, die in Ost-West- Richtung verlaufen. Auch eine Stahlbetonmauer, an der Tafeln montiert werden können, ist geplant. In weiterer Zukunft kann auch im Süden des Friedhofes eine Aufbahrungshalle errichtet werden. Die Planungskosten für die Friedhofserweiterung belaufen sich auf 24.000 Euro (Gesamtprojekt: 183.000 Euro).

Hohe Summen sorgten für Schrecken

Weiters wurde in der letzten Gemeinderatssitzung die Vergabe der Aufträge zum Umbau der sechsten Kindergartengruppe im alten Musikerheim beschlossen. Herbert Haslinger (FPÖ) erschreckte die hohe Summe.

Er stellte die Frage, ob dies auch für die Zukunft ausreichend wäre. Bürgermeister Roland Nagl erläuterte: „Bei derzeit 2.450 Einwohnern von Königstetten reichen im Normalfall fünf bis sechs Kindergartengruppen.“ Nagl ist es wichtig, dass die Achse Volksschule-Gemeinde-Kirche als öffentlicher Raum erhalten bleiben soll. Weiters sollen auch in Zukunft die Schlosshoffeste ohne Probleme stattfinden können.

„Mittelfristig übersiedelt die Gemeinde in den ersten Stoc.“

Auch beim Volksschulzubau wurden einige Zusatzangebote getätigt: Zwei Dachfenster und eine Abzugskuppel (10.000 ) müssen aufgrund der Brandsicherheit eingebaut werden. Ein Wartungsfenster wird im Lift eingebaut, die Pfette im Werkraum wird verstärkt (3.800 ), die alten Lüfter werden wasserdicht abgedichtet (700 ), bei der Turnsaallüftung wird eine Brandschutzklappe eingebaut (2.400 ), die Decken in den Fluren werden abgehängt (6.700 ) und in den beiden oberen Klassen wird eine Akustikdecke eingebaut (10.400 ). Weiters erhält die Volksschule Möbel im Wert von 60.000 Euro.

Weiters wurde eine Elektrotankstelle am Parkplatz Wiener Straße und eine geotechnische Untersuchung zum Hochwasserschutz des Oberfeldes beschlossen.

Am Ende der öffentlichen Sitzung machte Bürgermeister Roland Nagl eine erfreuliche Mitteilung: „Die Bankomatinstallation im Schlosshofdurchgang erfolgt am Mittwoch, 13. Juni.“