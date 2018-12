Karoline Pollack und Luis Löschl führten durch das abwechslungsreiche Programm: So ging es von einem weihnachtlichen Zimmer, einem Weihnachtshasen über Engeln, die Christkindbriefe lesen, auch in die Weihnachtsbäckerei. Ein lustiges englisch-deutsches Gedicht, das Lied über einen kleinen Stern, eine Geschichte von Hirten sowie „Let us sing together“ rundeten die schöne Weihnachtsfeier ab. Im Anschluss versorgte der Elternverein die Gäste mit Punsch, Brote und Kekse die Gäste im Schulinnenhof.