Über 35 niederösterreichische Gemeinden und Landesdienststellen nutzen die Chance über das nachhaltige Beschaffungsservice der Energie- und Umweltagentur NÖ bis zu 200 neue Elektrofahrzeuge zu Top Konditionen zu kaufen. Jetzt werden die ersten E-Autos ausgeliefert. Auch Königstetten ist künftig elektrisch unterwegs.

„Mit rund 5.000 zugelassenen E-Autos auf Niederösterreichs Straßen sind wir in Sachen Elektromobilität bereits Vorreiter in Österreich“, erklärt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Das zeigt unter anderem die große Nachfrage niederösterreichischer Gemeinden bei der gemeinsamen E-Auto Beschaffungsaktion. Bis 29. Jänner 2019 können alle interessierten Gemeinden noch zu den vereinbarten Konditionen bestellen. Zur Auswahl stehen die Modelle Renault ZOE und Renault Kangoo Z. E.. Zusätzlich zum Preisnachlass hat Niederösterreich eine herausragende Fördersituation: „Kauft man bei uns ein E-Auto, darf man sich über 1.000 Euro Landesförderung und über 5.000 Euro Sonderbedarfszuweisung freuen“, so Pernkopf.

Gemeinden profitieren von Top-Konditionen

„Strombetriebene Fahrzeuge können ihre Stärken im kommunalen Betrieb voll ausspielen. Durch den Umstieg ersparen sich die Gemeinden nicht nur laufende Kosten, sondern leisten auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz“, erklärt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ.

Eine optimale Gelegenheit, um sich selbst von den Vorzügen der E-Mobilität zu überzeugen, bietet der große E-Mobilitätstag in Melk am 26. Mai.