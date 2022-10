Über 500 Läufer von ganz Klein bis Groß

Vergangenen Samstag, 8. Oktober, fand der 16. Königstetter Herbstlauf des Alpenvereins der Sektion Königstetten statt. Erstmals wurde der Lauf von Stefanie Reißner organisiert. Im Gegensatz zu den bisherigen Herbstläufen, welche den Hauptplatz in Königstetten als Ausgangspunkt hatten, war es für den diesjährigen Herbstlauf der Sportplatz in Königstetten. Die Kinder- und Schüler-Läufe fanden direkt am Sportplatzgelände statt, während die Erwachsenendisziplinen eine gänzlich neue Strecke erhielten.

208 Knirpse (U6, U8) liefen eine Sportplatzrunde (320 m), 120 Kinder (U10, U12) drei Runden sowie 14 Jugendliche (U14, U16) fünf Runden. Das besondere an der Laufveranstaltung war, dass jeder Teilnehmer eine selbstgemachte Medaille und ein Startersackerl erhielt. Außerdem gab es für die Marktgemeinden Königstetten und St. Andrä Wördern sowie für die Gemeinden Zeiselmauer-Wolfpassing und Muckendorf-Wipfing eine Sonderwertung.

Auch die Bewerbe Hobbylauf, Nordic Walking und der heuer neue 3-er Staffellauf (je ca. 4.300 m) sowie der Herbstlauf (ca. 13 km) erfreuten sich großer Beliebtheit: insgesamt absolvierten 188 Läufer ihren Bewerb. Die neue Strecke verlief vom Sportplatz über Oberfeldstraße - Anton Eichberger-Straße - Hauptgraben-Straße bis zur Hauptgraben-Brücke - Feldweg „Wipfing“ und über den neuen Radweg auf der Wipfinger Straße zurück zum Sportplatz. Die FF Königstetten sicherte die Strecke ab.

Das Team des Alpenvereins verköstigte alle Zuschauer und Läufer mit Speis und Trank. Moderator Martin Krejci führte gekonnt durch die Bewerbe.

Alle Ergebnisse finden sich unter: www.koenigstetter-herbstlauf.at

Ergebnisse:

U6 männlich: 1. Platz: Liam Sav, 2. Frederik Scheer, 3. Linus Blum, 4. Tobias Bläuel; weiblich: 1. Marie Vavra, 2. Lucia Orban, 3. Laura Leukermoser, 4. Iris Galbavy; U8 m: 1. Constantin Gnant, 2. David Kitanovic, 3. Oskar Kubelka, 4. Benedikt Urlerberger; w: 1. Aurelia Pecha, 2. Dana Buchner, 3. Sarah Binder, 4. Lotta Scheer; U10 m: 1. Daniel Schernthaner, 2. Clemens Urlesberger, 3. Laurent Längauer, 4. Rafael Ehrenreich; w: 1. Victoria Gnant, 2. Sophia Pils, 3. Annika Binder, 4. Annika Hammerer; U12 m: 1. Julian Berger, 2. Nicolas Oberhauser, 3. Artur Strasser, 4. Finn Freudenschuss; w: 1. Marianne Poleczek, 2. Victoria Pirker, 3. Leonie Schauer, 4. Helena Anicic-Zuparic; U14 m: 1. Fabian Grossberger, 2. Andrei Stuchirean, 3. Rafael Prazhik, 4. Raffael Matias; w: 1. Catharina Gnant, 2. Inga Tlohy, 3. Adriana Strasser, 4. Marlies Gutscher; U16 m: 1. Sandor Pixner, w: 1. Anna Gnant, Lisa Lagler, 3. Bianca Nedelko;

Herbstlauf: m: 1. Tobias Riker, 2. Lukas Becht, 3. Philipp Ginterstorfer, 4. Richard Kamleitner; w: 1. Manuela Purker; 2. Paulina Weissenbök, 3. Jutta Eppich;

Staffellauf: 1. Die Flitzer, 2. Die Keks, 3. Die Giga Gongs, 4. Happy Feet, 5. Running-Teachers;

Hobbylauf: m: 1. Csaba Serfeze, 2. Kevin Tüchler, 3. Emil Henzl, 4. Markus Zierler, 4. Manuela Siederer; w: 1. Christina Arthold, 2. Louisa Luger, 3. Sophia Kapeller, 4. Julia Molner;

Nordic Walking: m: 1. Mario Novosel, 2. Hubert Hartl, 3. Werner Glockengießer, 4. Kurt Schuller; w: 1. Michaela Kern, 2. Brigitte Wejbora, 3. Martina Kreindl, 4. Brigitte Tschellnig

