Königstettens FP-Gemeinderat Herbert Haslinger wurde erneut auffällig auf Facebook. Diesmal teilte er einen Artikel, in dem es darum geht, dass in Österreich 43.000 Kinder und Jugendliche ihre Angehörigen pflegen. Haslinger kommentierte diesen Beitrag mit: „Eine gute Initiative - pflegende Angehörige sollten noch mehr Unterstützung erfahren - auch finanzielle - das ist billiger für den Staat, und ethisch richtig, - unsere Angehörigen sollten nicht in Pflege-KZ abgeschoben werden - dies ist auch die Haltung der FPÖ und Schritte in diese Richtung werden schon gemacht ...“ Bezirksparteiobmann der FPÖ Tulln, Andreas Bors, teilt diese Ansicht nicht: „Dies ist ausschließlich seine persönliche Meinung und nicht jene der FPÖ. In Pflegeheimen wird gut gearbeitet.“

Auch die Diplomierte Gesundheits– und Krankenschwester im Hospiz und Palliative Care im Rosenheim und Königstettnerin Erika Gößnitzer ist sprachlos, wie man solch eine Meinung von der Pflege in einer Betreuungseinrichtung haben kann.

„Es ist schade, dass die Wortwahl wichtiger ist als der Inhalt. So trete ich als Gemeinderat zurück." Herbert Haslinger

Herbert Haslinger erläutert seinen Kommentar: „Dieses Thema berührt mich immens. Ich habe von meinem Bekanntenkreis einige Vorfälle berichtet bekommen, die ein Horror sind. Pflegeeinrichtungen sind das letzte Mittel, wenn sonst keine Alternative vorhanden ist. Ich selbst würde meine Mutter nie in ein Pflegeheim stecken, sondern mich selbst - wenn nötig mit professioneller Unterstützung - um sie kümmern.“ Allerdings ergänzt er auch, dass er seinen Kommentar zu überspitzt formuliert hat.

"Die Wortwahl von Herrn Haslinger ist schlicht und einfach dämlich"

Bürgermeister Roland Nagl sieht dies weniger gelassen: „Die Wortwahl von Herrn Haslinger ist schlicht und einfach dämlich, vor allem weil es schon ein Wiederholungsfall ist. Ich glaube, er tut dies nur um Aufmerksamkeit zu erregen, denn wer ist wirklich so einfältig und vergleicht ein Pflegeheim mit einem Konzentrationslager? Da reiht er sich mit seiner Diktion ungeniert in den Reihen der rechten Mitläufer ein.“

Überspitzte Formulierung oder ein absoluter Fauxpas? Auch wenn die Ansichten darüber auseinandergehen, zieht Herbert Haslinger eine Konsequenz: „Ich ziehe mich mit sofortiger Wirkung aus der Politik zurück.“ Er legt sein Gemeinderatsmandat nieder und wird bei der nächsten Gemeinderatssitzung nicht mehr anwesend sein. So werden FPÖ-Ortsparteiobmann Gerhard Schultz und Bezirksparteiobmann Andreas Bors gemeinsam einen Nachfolger bestimmen.