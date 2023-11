Nachmieter für Königstettner Lokal gesucht

Für große Überraschung und Enttäuschung sorgte die Mitteilung, dass das „Kingston's Pub“ schließe. In der Immobilien-Rubrik von willhaben.at wird ein „Nachmieter für Lokal in Königstetten gesucht“. Lokalchef Mathias Czarnik teilte der NÖN mit: „Das Lokal geht zwar sehr gut, aber ich möchte mich beruflich neu orientieren und mit Ende dieses Jahres in der Gastronomie aufhören.“

Das Lokal mit einer Fläche von 170 m² liegt zentral am Hauptplatz von Königstetten, schräg gegenüber von Gemeindeamt, Kirche und Polizei. Direkt nebenan hat die praktische Ärztin ihre Ordination. Eine Autobushaltestelle befindet sich in der Nähe. Das ebenerdige Lokal verfügt über einen Gastgarten und einen eigenen Parkplatz direkt vor dem Lokal. Weitere Parkmöglichkeiten stehen in unmittelbarer Umgebung zur Verfügung (keine Kurzparkzone).

Zuletzt wurde das Objekt als Pub geführt, kann aber auch als Gasthaus (Wirtshaus) oder Kaffeehaus betrieben werden. Im Gastraum bieten elf Vollholztische mit lederbezogenen Sesseln und Bänken, zwei Stehtische und eine Bar mit Hochsesseln genügend Sitzmöglichkeiten. Eine fünfteilige Zapfanlage, aus der ein von der Brauunion eigens zubereitetes Hausbier und das im Tullnerfeld einzige Guinness vom Fass gezapft werden, eine Espressomaschine, eine Kaffeemühle, ein Gastrogeschirrspüler, eine Eiswürfelmaschine, eine Tortenvitrine, ein dreistufiges Gläserregal, ein Weinkühlschrank, eine Musikanlage sowie eine sechsteilige Kühlzeile sind im Barraum integriert. 2021 wurde der Gastraum mit einer Klimaanlage ausgestattet. Angrenzend an den Gastraum befinden sich die Küche, barrierefreie WCs sowie ein Abstellraum.

Die Küche ist top ausgestattet, unterhalb des Gastraumes bietet ein großer Kellerraum genügend Stauraum.

Die gesamte Einrichtung ist gegen eine Ablöse von 25.000 Euro zu übernehmen, die Miete beträgt 1.500 Euro. Eine Übernahme des laufenden Betriebes ist ab 1. Jänner 2024 möglich. Bei Interesse an einer Besichtigung bitte unter 0676/ 9753512 (Mathias Czarnik) melden.