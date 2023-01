Aus für Strom aus Kohle

Nach der Stilllegung 2015 des Kohlekraftwerkblocks Nummer eins in Dürnrohr demontiert Verbund nun stückweise das Innenleben der Anlage. Turbine, Kessel und Anlagenteile im Maschinen- und Kesselhaus werden zerschnitten und abtransportiert.

Die Kraftwerksanlage ist zweigeteilt in einen Verbund- und einen EVN-Block. Das anteilige Eigentum am gesamten Gebäudekomplex wurde im Zuge der Stilllegung an die EVN übergeben. „Wir sorgen jetzt dafür, dass wir das Innere, sprich die gesamte Anlagentechnik der Stromerzeugungsanlage entfernen und ein sauberes und vor allen Dingen sicheres und funktionstüchtiges Bauwerk hinterlassen“, erklärt Projektleiter Thomas Zagler.

Aufwändig gestalten sich die Arbeiten im Inneren des rund 100 Meter hohen Kesselhauses. Der vollständig aus Rohren bestehende Kesselkörper allein wiegt insgesamt mehr als 1.500 Tonnen. Auf einer beweglichen Plattform arbeiten sich die Monteure von unten nach oben Meter für Meter voran. Mehr als die Hälfte des Kesselkörpers samt zugehörigen Anbauten sind bereits abtransportiert.

Verwertet wird auch die aus vier Einzelturbinen bestehende Dampf-Turbinengruppe. Eine Demontage und der Verkauf der Anlage erwiesen sich als unmöglich, es gibt keine Nachfrage mehr. So wird die Turbine zerschnitten und verschrottet, wobei die verbauten Speziallegierungen gesuchtes Material am Altmetall-Markt sind. Bis Ende des Jahres werden die Arbeiten voraussichtlich noch andauern.

