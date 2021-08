„Seit meiner Kindheit und meinem ersten Winnetou-Film war ich so fasziniert von der Filmmusik und schwarzen Pferden. Von da an war der Wunsch da, einmal zur Titelmusik auf einem schwarzen Pferd zu reiten“, sagt Isabella Strasser. Nun ist dieser Lebenswunsch in Erfüllung gegangen.

Isabellas Freundin Barbara Simon hatte es letztlich möglich gemacht. Zusammen mit dem Trickreit-Gruppenchef Franz Tursa von Cascadeurs D‘Autriche und der Erlaubnis der Geschäftsleitung von Winnetou-Spiele Arena Wagram konnte das Abenteuer beginnen.

„Meine Nervosität und zugleich Freude waren schon enorm.“ Isabella Strasser

Franz Tursa lieh sein Kostüm und so wurde aus Isabella Strasser eine perfekte Indianerin. Das wunderbare Stuntpferd Aragorn wurde schon vorher vorgestellt. Christina Leiter vom Show-Team führte das Pferd zur Winnetou-Titelmusik in die Arena Wagram.

„Sie war so nett, mich zu führen, da ich ja keine geübte Reiterin bin. Das Aufsteigen war eine Herausforderung, die ich aber mit Hilfe geschafft habe. Meine Nervosität und zugleich Freude waren schon enorm“, sagt Isabella Strasser. „Fast 40 Jahre hatte ich mich nach diesem Moment gesehnt.“