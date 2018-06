„Es ist möglicherweise schon haarscharf nach zwölf, es ist unsere höchst moralische Pflicht, dass das in unser Bewusstsein dringt“, begrüßt Bürgermeister Peter Eisenschenk 370 Gäste im Danubium.

Der international bekannte Wissenschaftler Franz Josef Radermacher sprach bei seinem Vortrag „Welt mit Zukunft“ mögliche Szenarien und unsere Einflussmöglichkeiten an.

„Wenn alles so bleibt wie es ist, wird es 2050 zu einem Kollaps kommen. Es geht zwar alles weiter, aber es wird furchtbar.“ Franz Josef Radermacher

Als größtes Problem erkennt Radermacher den Zuwachs der Weltbevölkerung und den Klimawandel. „2050 werden zehn Milliarden Menschen auf der Welt sein, dabei wird es in Indien, Pakistan und Afrika den wesentlichsten Zuwachs geben. Wenn die Welt nicht aufpasst, hat Afrika am Ende des Jahrhunderts vier Milliarden Menschen. Es lohnt sich, sich anzustrengen, man muss was tun.“

Dazu gäbe es laut Radermacher drei mögliche Szenarien: Business as usual - dann droht der Kollaps, meint er.

Als zweite Möglichkeit sieht er die „Brasilianisierung“, in der nur Wenige über schwindende Ressourcen, wie Öl oder Wasser, verfügen, dabei wird der Kampf um knappe Ressourcen offen ausgetragen, oder als dritte Möglichkeit:

„Wir finden eine globale ökosoziale Marktwirtschaft, in der der Mensch eine Balance findet und sich und den Planeten rettet"

Rademacher sprach auch die Ein-Kind-Politik in China an, bei der die Lebenserwartung stieg.

Fachliche Impulse des Mitveranstalters, der Universität für Bodenkultur Wien, bot Verena Winiwarter vom Institut für Soziale Ökologie. Auch sie wies darauf hin, dass es keine einfachen Lösungen gäbe. Ein wesentlicher Faktor wäre aber der Friede. „Man darf auf einem endlichen Planeten nicht absichtlich Land und Menschenleben zerstören“, so Winiwarter.

Bildung und Information seien wichtig, betonte Rademacher, er empfiehlt, viel zu lesen, er selbst lese fünf Bücher pro Woche.