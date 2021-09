Der NÖ Zivilschutzverband feierte in Tulln sein 60-jähriges Bestehen. Am kommenden Donnerstag wird in einer eineinhalbstündigen Live-Performance auf der Donaubühne die Bewältigung eines Blackout-Szenarios eindrucksvoll in einer Mischung aus Action, Film und Musik inszeniert.

Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Der Zivilschutzverband versucht, Menschen für verschiedene Gefahren zu sensibilisieren. Seit vielen Jahren gehört dazu auch das stetig zunehmende Risiko eines Blackouts. Gehören Sie (wie ehrlicherweise auch der Verfasser dieser Zeilen) zu jenen, die nicht genug Wasser, Nudeln, Konserven und was sonst noch zur Notreserve gehört, in der Vorratskammer haben?

Panik wäre übertrieben, aber vielleicht sollten wir die Warnungen ein bisserl ernster nehmen. Denn „Und wenn er aber kommt? – Dann laufen wir davon!“ wie es bei „Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?“ heißt, das wird es bei einem Blackout nicht spielen.