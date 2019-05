Weniger Einbrüche, weniger Fahrraddiebstähle: Die professionelle Arbeit der Polizei im Bezirk zeigt Wirkung. Die Internetkriminalität steigt: Kein Wunder, wir alle sind beinahe 24 Stunden täglich online, viele Geschäfte laufen nur noch über das weltweite Netz. Naturgemäß verlagern sich auch Verbrechen in diese Welt.

Die Zahl in der Kriminalitätsstatistik, die wirklich aufregt, ist gar nicht so groß: 35, so viele Betretungsverbote musste die Polizei im Vorjahr wegen Gewalt in der Familie aussprechen.

Es muss ja nicht jeder Fall so ausarten, wie der tödliche Ehestreit auf einem Supermarktparkplatz zu Beginn dieses Jahres. Es reicht, wenn man aus der Schule seines Kindes hört: „Der Peter (Anm: Name frei erfunden) hat schon wieder ein paar von seinem Papa auf den Hintern bekommen. Diesmal wieder fester.“

Man kennt die Eltern oberflächlich, aber was soll man tun? Gewalt geht gar nicht, und trotzdem fühlt man sich hilflos.