Wenn Sie der Meinung sind, dass der Klimawandel „eine Erfindung der Chinesen“ ist oder wenn Sie der „Nach mir die Sintflut“-Fraktion angehören, können Sie jetzt aufhören zu lesen. Wenn Sie aber überzeugt sind, dass wir alle zumindest zu Hause, in der Stadt und im Bezirk Tulln etwas dazu beitragen können, dass die Welt nicht 2050 vor dem Kollaps steht, dann hören Sie mit mir auf die Alarmzeichen.

Die Orte in unserem Wachstumsbezirk dehnen sich immer weiter aus. In weniger als einem Vierteljahrhundert hat sich dagegen die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe mehr als halbiert. Mit den Feldern verschwinden wichtige Produktionsflächen, irgendetwas werden wir aber auch in Zukunft essen müssen. Durch die Verbauung verlieren wir „grüne Lungen“ und Sickerflächen.

So weit, so schlecht, aber auch 5 vor 12 ist noch Zeit gegenzusteuern. Wer wissen will, wie das gelingen kann, dem sei das Kolloquium „Welt mit Zukunft“ mit dem genialen Wissenschafter Franz Josef Radermacher am 18. Juni im Tullner Danubium ans Herz gelegt.