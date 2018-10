Mitte des 19. Jahrhunderts hatten viele Menschen Angst vor der Eisenbahn: dampfend, laut und höllisch schnell (um die 40 km/h). 170 Jahre später — historisch ein Wimpernschlag — rasen wir ohne mit der Wimper zu zucken in Expresszügen mit 230 km/h durch den Wienerwaldtunnel. Und in Wilfersdorf (Tulbing) zeigt ein smarter Unternehmer, was mit teilweise autonom fliegenden Drohnen alles möglich ist. Als interessierter Laie kennt man vor allem die Hobby- und Militärfluggeräte, letztere oft aus Hollywood-Actionfilmen.

Wenn Alex Schuster von Smart Digital zeigt, welche Aufnahmen seine Drohnen für wirtschaftliche Anwendungen liefern können, staunt man selbst als technikaffiner Beobachter. Mit Fotos, Spektralaufnahmen und Lasermessgeräten scheint es nichts zu geben, das die kleinen Fluggeräte mit bis zu sechs Rotoren nicht erfassen können. Selbst große Flächen können präzise auf Flur-, Wald-, Ernte- oder Leitungsschäden abgesucht werden. Ein bisserl gruselig, aber auch faszinierend und ein weiterer Schritt in unsere digitale Zukunft.