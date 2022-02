Zur Auflockerung starten wir mit einem Ratespiel. In welchem Jahr stand in der Tullner NÖN in einem Gemeinderatsbericht aus Königstetten zu lesen „Nichtsdestotrotz wurde in der letzten Gemeinderatssitzung wieder einmal das Thema Umfahrung andiskutiert“?

Machen wir es kurz: Es war vor beinahe 20 Jahren im Oktober 2002. Fünf Jahre später hieß es immerhin schon „Falls keine Probleme bei den nötigen Genehmigungsverfahren auftreten, könnte die Umfahrung von Königstetten bis 2012 fertiggestellt sein“. Die Geschichte lehrt uns: Das ging sich knapp nicht aus.

Zu dieser Zeit wurden hunderte Unterschriften für und gegen das Projekt gesammelt. 2016 hofften Bürgermeister und Ortsvorsteher auf baldige Umsetzung. Aktuell heißt es: „Heuer wird das sicher nichts mehr.“

Sicher ist: Das wird kein Schnellschuss und die NÖN hält Sie weiter auf dem Laufenden.