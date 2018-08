Der Hund gilt als der beste Freund des Menschen. Das hat auch seinen guten Grund, denn wer schon einmal selbst Herrchen oder Frauchen eines Hundes war, der hat eine ganz besondere Beziehung zu seinem Liebling aufgebaut.

Wenn das Hündchen einen treuherzig anschaut, dann ist es schnell um einen geschehen und oftmals wird dabei vergessen, dass es sich eigentlich um einen Nachfahren des Wolfes handelt. Schnell kann es dann vorkommen, dass ein Reiz den Jagdinstinkt des Hundes weckt und der sich schnurstracks losreißt. So geschehen vor einigen Wochen an der Donaulände in Tulln, als ein Cattle Dog einen Chihuahua in Fetzen riss.

Der Hund hat die Tat zwar begangen, Schuld daran ist aber der Besitzer. – Oder doch nicht? Der Polizei sind hier die Hände gebunden, sie kann bei so einem Fall nicht eingreifen. Es handelt sich um ein zivilrechtliches Problem.

Bevor es aber so weit kommt, und auf diese Weise das Leben des herzallerliebsten Vierbeiners in Gefahr gerät, heißt es „Hund an die Leine“, auch wenn er „nur spielen will“.