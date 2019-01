Im Juli 2015 jubelte Bürgermeister Friewald erstmals über einen positiven Bescheid für eine Apotheke am Bahnhof Tullnerfeld. Seit vielen Monaten ist das entsprechende Geschäftslokal fertig und mit „Hier entsteht in Kürze eine moderne Apotheke“ beschriftet. Aber eine Eröffnung ist noch immer nicht in Sicht.

Abgesehen von Behördenverfahren, Einsprüchen, Mitbewerberinteressen und Paragraphendschungel: Landesverwaltungsgerichtshof und Apothekerkammer sollten bitte einsehen, dass der Bahnhof Tullnerfeld längst nicht mehr in der Pampa liegt, in die er bis 2012 hineingezimmert wurde. Die drei Haupteinzugsgemeinden Judenau-Baumgarten, Langenrohr und Michelhausen wachsen aus allen Richtungen heran und nähern sich gemeinsam unaufhaltsam der 10.000-Einwohner-Marke. Täglich wird der Verkehrsknotenpunkt von tausenden Pendlern und Reisenden genützt. Die Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende, aber schon jetzt handelt es sich um einen Hotspot. Wenn eine neue Apotheke Sinn macht, dann bitte hier.